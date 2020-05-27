شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين حمراء بختام تعاملات جلسة الأربعاء بعد ارتفاعها 6 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 0.07% خاسراً 0.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.51 نقطة، بعد صعود 6 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 575.2 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.62% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.55%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.39%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.19%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.59%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، بأنها كسبت حكماً صادر من المحكمة العليا في إنجلترا ويلز ضد الموظف السابق ديفيد هيغ، والذي يؤكد الحكم السابق الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي بمنح المجموعة أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، مضيفة أنها ستباشر تنفيذ هذه الأحكام على أصول "هيغ" في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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فيما أعلنت شركة إنفستكورب، اليوم الأربعاء، عن إبرامها نهائياً عقد لضخ استثمارات قيمته نحو 340 مليون يورو في صندوق إيطالي ثان للقروض المتعثرة المضمونة، وكان المستشار الحصري للصفقة "إيدوس بارتنرز"، وهي شركة متخصصة في الاستشارات والائتمان، تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 460 مليون يورو من الأصول لاستراتيجية القروض الإيطالية المتعثرة التي وضعتها إنفسكتورب و"إيدوس بارتنرز".

ويستثمر الصندوق الثاني للقروض الإيطالية المتعثرة في قروض مضمونة بعقارات سكنية وتجارية في إيطاليا، ويمثل الصندوق محفظة انفستكورب التاسعة للفرص الخاصة، وأطلقت إنفستكورب عام 2011 أول محفظة للفرص الخاصة بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة عن اضطرابات السوق والتحولات الهيكلية.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهور، والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 28 مايو.