شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: جميع المكاتب تعمل بكامل طاقتها.. وعودة الخدمات المتوقفة تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد إن هيئة البريد تعمل بكامل طاقتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية والبريدية عدا تلك المتعلقة بالإصدارات.

وأضاف علوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خدمات الأحوال المدنية ومنها إعادة إصدار الرقم القومى ستعود تدريجيا عبر مكاتب الهيئة فور ورود التعليمات الخاصة بهذا الشأن من مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

من جهة أخرى تستأنف الهيئة القومية للبريد، عملها فى جميع المكاتب على مستوى المحافظات 30 مايو الجارى عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التى بدأت فى 21 مايو، وكانت الهيئة قد انتهت من صرف معاشات مايو والمرحلة الأولى من صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، وتمتلك الهيئة ما يقرب من 3981 مكتبا على مستوى الجمهورية ويصل عملاء صندوق توفير البريد إلى ما يقرب من 24 مليون عميل برأسمال مودعين 220 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

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وعدد مكاتب البريد الحكومية تصل إلى 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوى 7.89%.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدث والازدحام بالمكاتب.