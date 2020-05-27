شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 11 أسبوع بعد الإعلان عن تفاصيل صندوق الإنعاش الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى 11 أسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى أوروبا ، خاصة بعد إعلان المفوضية الأوروبية تفاصيل صندوق الإنعاش الاقتصادي لدعم الدول الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.5% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى 351.51 نقطة الأعلى منذ 10 آذار/مارس الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل إعادة فتح الاقتصادات المغلقة منذ شهور.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 2.5% ، بفضل الأخبار الإيجابية عن التحفيز المالي فى أوروبا.

كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطط لإنشاء صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ،لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

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اقترحت ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي إطلاق هذا الصندوق بقيمة 500 مليار يورو لدعم الدول الأكثر تضررا جراء جائحة الفيروس التاجي ، عن طريق زيادة الديون الأوروبية المشتركة للمنطقة الاقتصادية الموحدة.

وبحسب الخطط المقترحة فان إيطاليا وإسبانيا الدولتان الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ستحصلان على نصيب الأسد من إجمالي 750 مليار يورو.

ستحصل إيطاليا على 173 مليار يورو منها 82 مليار فى شكل منح ،بالإضافة إلى 91 مليار على شكل قروض ،بينما تحصل إسبانيا على 140 مليار يورو ، 77 مليار منحة و 63 مليار قرض.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،لتسجل أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بدعم آمال عودة النشاط الاقتصادي ،وتطوير لقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.7% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.7% ، فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 1.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.5%.