شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد إطلاق تحفيز ضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد إطلاق صندوق تحفيز ضخم لدعم الدول الأوروبية الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 98.72 نقطة الأدنى منذ 4 أيار/مايو ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.34 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية منذ 7 نيسان/أبريل الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر فى حوالي ثمانية أسابيع ، إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع توالي دول العالم تخفيف قيود العزل والإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،وبعد أنباء إيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من الفيروس التاجي.

كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطط لإنشاء صندوق تحفيز اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ،لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

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وبحسب الخطط المقترحة فان إيطاليا وإسبانيا الدولتان الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ستحصلان على نصيب الأسد من إجمالي الصندوق.

ستحصل إيطاليا على 173 مليار يورو منها 82 مليار فى شكل منح ،بالإضافة إلى 91 مليار على شكل قروض ،بينما تحصل إسبانيا على 140 مليار يورو ، 77 مليار منحة و 63 مليار قرض.

هذا ويترقب المستثمرين عن كثب تطور التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ ، والتي تنذر بتدهور العلاقات التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع ردها على مشروع قانون الأمن الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ ،وأفاد تليفزيون"بلومبيرغ" إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.

من المنتظر أن يوافق البرلمان الصيني بحلول يوم الخميس على مشروع القانون ،والذي من المتوقع أن يقوض الحريات ويبسط القبضة الأمنية الصينية على هونغ كونغ.