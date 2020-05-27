سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.14 دولار ليبلغ 28.61 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.14 دولار ليبلغ 28.61 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 26.47 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت امس 64 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة ليتم تسويتها عند 36.17 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 3.3 بالمئة لتجري تسويتها عند 35ر34 دولار للبرميل.