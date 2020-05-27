شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك تبرم عقود نفتا للنصف الثانى من العام بعلاوات بين 17 و20 دولارا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبرمت عقدا لمدة ستة أشهر لبيع النفتا بعلاوة بين 17 و20 دولارا فوق المعادلة السعرية الخاصة بها على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).
وتحدد سعر أعلى درجاتها سعرا وهو بنتان (أو برافينيك) بعلاوة 20 دولارا يليه الدرجة منخفضة الكبريت (المصفاة الشرقية) بعلاوة 18 دولارا والدرجة منخفضة الكبريت (المصفاة الغربية) بالعلاوة نفسها.
وعادة لا تعقب أدنوك على صفقاتها.
وكانت مستويات العلاوات للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 مماثلة تقريبا لعقود أدنوك للفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020 وتراوحت بين 16 و20 دولارا.
ولكن الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي تقل نحو 26 إلى 32 بالمئة عن العلاوات الحالية للنصف الأول من العام الجاري المبرمة في 2019.
ورغم أن علاوات العقود الجديدة أقل مقارنة بالفترة من يناير إلى يونيو 2020 إلا أن مصادر تجارية تقول إنها تعتبر مرتفعة في ظل البيئة المتقلبة إذ يلحق فيروس كورونا ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي.
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