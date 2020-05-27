شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: المفوضية الأوروبية تقترح ميزانية 1.1تريليون يورو بين عامى 2021 و2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران لرويترز إن المفوضية الأوروبية ستقترح في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي بين 2021 و2027 تبلغ بنحو 1.1 تريليون يورو.

يتزامن ذلك مع صندوق جديد للتعافي سيحشد 500 مليار يورو في صورة منح وقروضا قيمتها 250 مليار يورو للدول الأعضاء لمساعدتها في تحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل جائحة كورونا.

وكانت قد اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تعافي بقيمة 750 مليار يورو (821 مليار دولار) من وباء فيروس كورونا ، حسبما تقول مصادر لوكالة الأنباء الألمانية .