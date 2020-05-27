شكرا لقرائتكم خبر عن 17 سفينة إجمالي الحركة في الموانئ الجنوبية بالهيئة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأيام الماضية عدد 10 سفن، حيث استقبل عدد 1سفينة حاويات بحمولة 28794 وعدد 4 سفينة صب جاف بحمولة 91260، وقد استقبل عدد 2 سفينة شحن وتفريغ على الأرصفة .

كما أعلنت ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت عدد 7سفن ، حيث سجل ميناء السخنة دخول سفينة ومتواجد علي الأرصفة عدد 1سفينة فحم بحمولة 72816 طن فحم وعدد 6 سفينة حاويات بحمولة 289640 طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

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وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى أن حركة الموانئ التابعة وعمليات التداول كانت مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك بالرغم من عطلة العيد في الدولة، إلا أن هناك ورديات في نظام العمل تساهم في التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.