شكرا لقرائتكم خبر عن بورصتا الإمارات تغلقان على ارتفاع وبقية الأسواق الرئيسية مغلقة فى عطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع اليوم الأربعاء، فيما قادت دبي المكاسب. ويوم الاثنين، قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد إن دبي ستبدأ السماح بحرية الحركة وباستئناف أنشطة الشركات اعتبارا من اليوم الأربعاء. لكن بقية الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية تظل مغلقة بمناسبة عطلة عيد الفطر. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم: أبوظبي.. صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4134 نقطة. Advertisements دبي.. زاد المؤشر 2.4 بالمئة إلى 1984 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 1270 نقطة. سلطنة عمان.. صعد المؤشر 1.1 بالمئة إلى 3446 نقطة. الكويت.. صعد المؤشر ثلاثة بالمئة إلى 5453 نقطة.

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