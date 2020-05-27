شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة رينو: لسنا بحاجة للاندماج مع نيسان وميتسوبيشى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو اليوم الأربعاء، إن شركته لا تحتاج للاندماج مع شريكتيها نيسان وميتسوبيشي.
وقال في مؤتمر صحفي "لا نحتاج اندماجا لنكون أكفاء.. أراهن بثقة أنه خلال سنوات قليلة، في ظل ما نفعله حاليا، فان هذا التحالف سيكون أقوي تجمع للشركات في العالم".
وكانت قد أعلنت شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز اليوم الأربعاء، تفاصيل خطة استراتيجية جديدة تعهدت فيها بتعميق التعاون في تطوير وإنتاج السيارات للحفاظ على الاستمرارية كمجموعة مصنعة للسيارات.
وتواجه الشركات الثلاث أزمة بفعل جائحة كورونا التي جاءت بينما يحاولون إعادة صياغة شراكاتهم بعد القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة كارلوس غصن في 2018 وعزله من منصبه.
وسيركز التحالف الذي جرت إعادة صياغته على قطاعات أكثر منهجية في العمل حيث سينصب تركيز واحدة من الشركات الشريكة على نوع معين من السيارات والنطاق الجغرافي فيما ستحذو الشركتان الأخريان حذوها.
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