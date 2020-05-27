شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، مستقراً حول 0.6650، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم فرص اختراق 0.6685 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.6775، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6560 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6600 والمقاومة 0.6720
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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