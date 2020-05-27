شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونها الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق امام التوجه نحو هدفنا السلبي الرئيسي الذي يتواجد عند 33.80، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 36.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.00 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط