شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي الآن ليتحرك دون 17.10، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية الآن.

من هنا، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق 17.40 لتعزيز فرص الاندفاع نحو مستويات 18.45 ثم 18.93 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد