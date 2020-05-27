شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال صاعد- تحليل - 27-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة ليزيد ذلك من فرص تجاوزه لمستوى 118.10 وليمكنه ذلك من الوصول نحو الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 118.80 و 119.55 لهذا اليوم.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه بمحاولة تسلل السعر دون الدعم الممتد نحو 117.00, ليؤكد ذلك استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط ولنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة بانجذابه نحو 116.40 و 115.20 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.00 و 118.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد