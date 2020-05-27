شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر ضمن قناة فرعية هابطة-تحليل - 27-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد الإيجابي المؤقت بتقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 133.30 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الفرعية الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.

ما سبق, يعزز الترجيح السلبي ولنؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من البدء بتسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حول 131.10 و 129.80 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة