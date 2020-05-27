شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لثبات المتوسط– تحليل - 27-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون مستوى 875.00 ليتأثر بقوة المتوسط المتحرك 55 والذي يستمر باعتراض الهجوم الصاعد حتى هذه اللحظة, ما سبق سيجبر السعر على التذبذب بشكل سلبي مؤقت مع توفير فرصة لاختبار الدعم الممتد حاليا نحو 773.00.
أما تجاوز السعر للمتوسط المتحرك 55 فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع ليبدأ بتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 915.00 و 975.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 800.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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