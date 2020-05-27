شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين وسط آمال تعافى الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، وسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، ويكبح توسيع الخسائر تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,704.52$ الأدنى منذ 13 أيار/مايو ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,709.88$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,716.02$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ يوم 6 أيار/مايو الجاري ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل صعود واسع النطاق لمعظم أسواق الأسهم العالمية.

مع توالي الحكومات فى معظم أنحاء العالم تخفيف قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا مع إعادة فتح الاقتصادات ،تزداد آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

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يقوض تلك الآمال والمعنويات المرتفعة فى الوقت الحالي ، تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع ردها على مشروع قانون الأمن الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ ،وأفاد تليفزيون"بلومبيرغ" إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.

من المنتظر أن يوافق البرلمان الصيني بحلول يوم الخميس على مشروع القانون ،والذي من المتوقع أن يحجم الحريات ويبسط القبضة الأمنية الصينية على هونغ كونغ.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,116.71 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.