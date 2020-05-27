شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتخلى عن أعلى مستوى فى 11 أسبوعا بفعل التوترات الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،ليتخلي النفط الخام عن أعلى مستوى فى 11 أسبوعا ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 33.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 34.13$، وسجل أعلى مستوي عند 34.30$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.75% إلى مستوي 35.27$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 35.90$ ، وسجل أعلى مستوي عند 36.16$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى 11 أسبوعا عند 34.78$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% ، بفضل آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود.

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قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" إن الصين ترتكب خطأ فادحا فى تشريع قانون الأمن القومي فى هونغ كونغ.

من المنتظر أن يوافق البرلمان الصيني بحلول يوم الخميس على مشروع القانون ،والذي من المتوقع أن يقوض الحريات ويبسط القبضة الأمنية الصينية على هونغ كونغ.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع ردها على مشروع القانون الصيني ،وأفاد تليفزيون "بلومبيرغ" إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.

تصاعد التوترات الجيوسياسية حاليا بين الولايات المتحدة والصين ، ينذر بتدهور العلاقات التجارية مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل فى كانون الثاني/يناير الماضي ،الأمر الذي سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على النفط فى أكبر مستهلكين له فى العالم.