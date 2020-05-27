شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع بفعل تصاعد التوترات حول هونغ كونغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ،وتجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قيام المفوضية الأوروبية بنشر تفاصيل صندوق الإنعاش الاقتصادي لمنطقة اليورو.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.0934$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0981 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0985$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 18 أيار/مايو الجاري ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية ،استنادا على آمال تعافي الأنشطة الاقتصادية بعد توسيع نطاق إجراءات تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق بالأمس عند 98.90 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الانتعاش بفضل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع ردها على مشروع قانون الأمن الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" إن إدارة دونالد ترامب تدرس فى الوقت الحالي فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.

اقترحت ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو ، بهدف تقديم الدعم للدول والمناطق الأكثر تضررا من أزمة الفيروس التاجي ،وسط معارضة قوية من دول النمسا والسويد والدنمارك وهولندا ،حيث تدعو تلك الدول إلى اعتماد نهج قائم على القروض.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية فى وقت لاحق اليوم اقتراحها الخاص حول هذا الصندوق ، الأمر الذي من المتوقع أن يحدد اتجاه سعر صرف العملة الموحدة "اليورو" على المدى القريب.