شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأعلى له منذ مطلع الشهر أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ مطلع نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي وسط التطلع لحديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عبر الأقمار الصناعية حيال استجابة المركزي الأوروبي لفيروس كورونا في حدث الشباب الأوروبي 2020 وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 1.0956، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0982 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0953، بينما حقق الأعلى له عند 1.0985.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40 مقابل 53 في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.