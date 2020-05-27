شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 0.11% خاسراً 1.38 نقطة ليصل إلى مستوى 1269.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 277.4 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.85% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.39%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.59%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، بأنها كسبت حكماً صادر من المحكمة العليا في إنجلترا ويلز ضد الموظف السابق ديفيد هيغ، والذي يؤكد الحكم السابق الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي بمنح المجموعة أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، مضيفة أنها ستباشر تنفيذ هذه الأحكام على أصول "هيغ" في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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فيما أعلنت شركة إنفستكورب، اليوم الأربعاء، عن إبرامها نهائياً عقد لضخ استثمارات قيمته نحو 340 مليون يورو في صندوق إيطالي ثان للقروض المتعثرة المضمونة، وكان المستشار الحصري للصفقة "إيدوس بارتنرز"، وهي شركة متخصصة في الاستشارات والائتمان، تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 460 مليون يورو من الأصول لاستراتيجية القروض الإيطالية المتعثرة التي وضعتها إنفسكتورب و"إيدوس بارتنرز".

ويستثمر الصندوق الثاني للقروض الإيطالية المتعثرة في قروض مضمونة بعقارات سكنية وتجارية في إيطاليا، ويمثل الصندوق محفظة انفستكورب التاسعة للفرص الخاصة، وأطلقت إنفستكورب عام 2011 أول محفظة للفرص الخاصة بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة عن اضطرابات السوق والتحولات الهيكلية.