شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو سينكمش 8-12% فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن من المرجح أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بين ثمانية بالمئة و12 بالمئة هذا العام إذ يواجه صعوبات لتجاوز أثر جائحة فيروس كورونا. كان البنك المركزي الأوروبي قال في وقت سابق إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة تتراوح بين خمسة و12 بالمئة، لكن لاجارد التي كانت تتحدث في حوار مع الشباب، قالت إن التصور "المعتدل" عفا عليه الزمن بالفعل وإن النتيجة الفعلية ستكون بين التصورين "المتوسط" و"الحاد".

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