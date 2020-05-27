الذهب يواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي.. وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بشكل ملحوظ بقيمة جنيهين عقب هبوطه مساء الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل عيار 21، 755 جنيها للجرام، فى ظل استمرار إغلاق سوق الصاغة نتيجة قرارات الحكومة بالاعلان الجزئي لمواجهة تحديات فيروس كورونا. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 646 جنيها عيار 21 : 755 جنيها Advertisements عيار 24 : 864 جنيها الجنيه الذهب : 6040 جنيها السعر العالمي : 1711 دولارا

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