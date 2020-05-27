شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العجز التجارى لمصر 35% فى أول 4 شهور من 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إن عجز الميزان التجارى لمصر انخفض بقيمة 5.570 مليار دولار ما يعادل 35 % فى أول أربعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 24 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري حيث بلغت 18.797 مليار دولار مقابل 24.580 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزيرة التجارة نيفين جامع إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى أثر سلبا على حركة التجارة الدولية.
وذكر البيان أن الصادرات المصرية سجلت أيضا تراجعا طفيفا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة.
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