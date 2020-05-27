شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: اقتصاد بريطانيا يواجه عجزا بالميزانية بنسبة 5% بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزا في الميزانية بنسبة خمسة بالمئة من الدخل القومي في 2024، حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا، إذ سيواصل التأثير السلبي على الاقتصاد من فيروس كورونا الضغط على المالية العامة.

وأضافت الصحيفة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون. Advertisements

وكانت قد أظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير مع تصاعد أزمة فيروس كورونا لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.