صحيفة: اقتصاد بريطانيا يواجه عجزا بالميزانية بنسبة 5% بحلول 2024

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزا في الميزانية بنسبة خمسة بالمئة من الدخل القومي في 2024، حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا، إذ سيواصل التأثير السلبي على الاقتصاد من فيروس كورونا الضغط على المالية العامة.
وأضافت الصحيفة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون.
وكانت قد أظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير مع تصاعد أزمة فيروس كورونا لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
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