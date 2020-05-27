شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الذهب في مصر تراجعه اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ بقيمة جنيهين عقب هبوطه مساء الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولها في مصر 755 جنيها للجرام، فى ظل استمرار إغلاق سوق الصاغة نتيجة قرارات الحكومة بالاعلان الجزئي لمواجهة تحديات فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم ...

عيار 18 : 646 جنيها

عيار 21 : 755 جنيها

عيار 24 : 864 جنيها

الجنيه الذهب : 6040 جنيها

Advertisements

السعر العالمي : 1711 دولارا

وسجل الذهب أقل مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1705.94 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو في وقت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1695.80 دولار للأوقية.

ويوم الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3 % ولامس 1707.10 هو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريبا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أن واشنطن تعد رد فعل قويا علي قانون الأمن القومى الذي تزمع الصين سنه من أجل هونج كونج مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع، وتراجعتالأسهم الآسيوية نتيجة مخاوف حيال تصاعد للتوترات الصينية الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 % إلى 1941.66 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.8 % إلى 823.48 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.5 % إلى 17.01 دولار.