شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الذهب في مصر تراجعه اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ بقيمة جنيهين عقب هبوطه مساء الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولها في مصر 755 جنيها للجرام، فى ظل استمرار إغلاق سوق الصاغة نتيجة قرارات الحكومة بالاعلان الجزئي لمواجهة تحديات فيروس كورونا.
أسعار الذهب اليوم ...
عيار 18 : 646 جنيها
عيار 21 : 755 جنيها
عيار 24 : 864 جنيها
الجنيه الذهب : 6040 جنيها
السعر العالمي : 1711 دولارا
وسجل الذهب أقل مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1705.94 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو في وقت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1695.80 دولار للأوقية.
ويوم الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3 % ولامس 1707.10 هو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريبا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أن واشنطن تعد رد فعل قويا علي قانون الأمن القومى الذي تزمع الصين سنه من أجل هونج كونج مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع، وتراجعتالأسهم الآسيوية نتيجة مخاوف حيال تصاعد للتوترات الصينية الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 % إلى 1941.66 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.8 % إلى 823.48 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.5 % إلى 17.01 دولار.
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