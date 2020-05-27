شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، العودة لمواعيد العمل الاعتيادية بدء من جلسة تداول يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو لعام 2020، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحاً، وفي ضوء قرار محافظ البنك المركزي بزيادة عدد ساعات عمل البنوك، وستكون مواعيد التداول كالآتي :

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2.30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً وحتى 9.45 صباحاً.

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- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهراً إلى الساعة 3.30 مساء.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 ظهراً.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قررت تعطيل جلسات التداول بمناسبة عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم الأحد 24 مايو 2020 حتى الخميس 28 مايو 2020، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020.