أسهم طوكيو ترتفع لذروة 3 أسابيع بفضل تغطية مراكز مكشوفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، لذروة ثلاثة أشهر وقادت أسهم القطاع المالي المكاسب إذا ساهمت مشتريات قائمة على المضاربة لتغطية مراكز مكشوفة خلال الجلسة المسائية في مساعدة المؤشر على تعويض الخسائر التي مُني بها في وقت سابق من اليوم.

وكسب المؤشر نيكي 0.7 بالمئة إلى 21419.23 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 فبراير. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1549.47 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 27 فبراير وارتفعت مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 جميعا باستثناء خمسة. Advertisements وسجلت أسهم القطاع المالي ارتفاعا حادا وكان من بين القطاعات الأفضل أداء التأمين والبنوك. وقفز سهم داي-إيتشي لايف هولدينجز 6.3 بالمئة وزاد سهم نومورا هولدينجز 5.7 بالمئة وصعد سهم مجموعة ميستوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.6 بالمئة. وخالفت الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات اتجاه السوق، إذ تعرضت لضغوط بفعل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ونزل سهم طوكيو إلكترون وأدفانتست كورب 3.6 و2.7 بالمئة على الترتيب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه يجهز لاتخاذ إجراء ضد الصين هذا الأسبوع بشأن خطتها لفرض قوانين للأمن القومي على هونج كونج، لكنه لم يذكر تفاصيل.

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