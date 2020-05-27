الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 27-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9626، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9541 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9730 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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