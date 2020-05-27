شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف – تحليل - 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من التداولات الإيجابية يوم أمس ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 0.6685، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6560 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.6407 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6600 والمقاومة 0.6720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد