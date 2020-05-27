شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالتذبذب – تحليل - 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت التذبذب حول مستوى 36.00، ويتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة، بانتظار كسر دعمها الذي يتواجد عند 35.55 لتأكيد استئناف الميل الهابط الذي يستهدف اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 33.80 قبل العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، سنحتفظ بالسيناريو السلبي للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 36.00 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد وفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 37.00 وتمتد إلى لتذهب بعيداً نحو مناطق 40.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.00 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط