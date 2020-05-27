الاقتصاد

النفط يختبر المقاومة – تحليل - 27-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ يوم أمس ويستقر قرب مستوى 34.60، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، بانتظار التوجه نحو 28.80 بشكل رئيسي.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 34.60 والثبات فوقه سيوقف السيناريو التصحيحي السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 36.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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