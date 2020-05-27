الاقتصاد

الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 27-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة ليختبر الدعم المحوري 17.10، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليحمي السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 17.40 لتسهيل مهمة تحقيق أهدافنا الرئيسية التي تتواجد عند 18.45 ثم 18.93، مع الانتباه إلى أن كسر 17.10 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 16.50 ثم 16.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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