شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر مستوى 1725.90 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليتجه نحو زيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 1455.10 إلى 1764.04، والذي يتواجد عند 1691.10.

القناة اللحظية الهابطة تنظّم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 1646.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1725.90 ثم 1735.00 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1725.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط