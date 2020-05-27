شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف – تحليل - 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية قوية يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3813 وكسره ليستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، في طريقه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.3612.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستويات 1.3813 و1.3855.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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