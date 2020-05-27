شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين في مسار جانبي – تحليل - 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات جانبية مؤخراً كما يظهر بالصورة، ويتحرك حول المتوسط المتحرك 50 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 109.22.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 107.35 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد