شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الارتفاع يوم أمس ليخترق مستوى 1.2304 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيث أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، ليدعم فرص الاندفاع نحو الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 1.2400 ثم 1.2515.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2304 والثبات دونه من جديد سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2093.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2230 والمقاومة 1.2420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد