شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية – تحليل - 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.0966، مما يعتبر إشارة إيجابية تدعم توجه السعر لزيارة مستوى التصحيح التالي عند 1.1067، لكننا نلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بسلبية ملحوظة ليتحرك دون المستوى المخترق، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، ليقع تحت ضغط سلبي محتمل قد يضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد، خصوصاً بعد تسجيل قمة منخفضة يوم أمس.

لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.0966، حيث إن التماسك فوقه سيدفع السعر إلى 1.1067 كهدف إيجابي تالي، بينما الفشل بالثبات فوقه سيضغط على التداولات للتوجه نحو 1.0840 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0860 والمقاومة 1.1060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي