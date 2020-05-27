شكرا لقرائتكم خبر عن بكام ولمين... تعرف على خريطة التسهيلات التى قدمتها البنوك فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالعملة المحلية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يناير الماضي، مقابل نفس الشهر من عام 2019، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة نحو تريليون و385 مليار جنيه، مقابل تريليون و175 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 210 مليار جنيه.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع الزيادة المحققة على مستوى القطاعات الأربعة "غير الحكومي، القطاع الخاص، القطاع العائلي قطاع العالم الخارجي"، وحاز القطاع غير الحكومي على أكبر زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك، حيث بلغت نحو تريليون و109 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 948 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 161 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نحو 590 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 516 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 74 مليار جنيه، يليه التسهيلات الممنوحة للقطاع العائلي، حيث بلغت 393 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 307 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 86 مليار جنيه.

أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فقد حصل على تسهيلات قيمتها 275 مليار جنيه، مقابل 226 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 49 مليار جنيه، بينما حصل قطاع العالم الخارجي على تسهيلات قيمتها 1.5 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 700 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 800 مليون جنيه.