شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انخفضت أسعار البيض في الأسواق 9 جنيهات؟ .. شعبة الدواجن تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار البيض انخفاضا في الأسواق، وذلك مع بداية أيام عيد الفطر المبارك وتراوحت سعر الكرتونة بين 30 – 32 جنيها مقابل 40- 41 جنيها للكرتونة، وذلك بسبب انخفاضا الطلب مع نهاية شهر رمضان المبارك .

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار كرتونة البيض انخفضت بمعدل 9 جنيهات للكرتونة، وسجلت سعر الكرتونة في المزرعة 25.5 جنيها من المزرعة، مقابل 34 جنيها أخر أيام رمضان، موضحا أن سعر الكرتونة حاليا في السوق يبدأ من 30 جنيها ويصل بحد أقصى 32 جنيها، وذلك بحسب المنطقة .

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وأوضح السيد في تصريح لليوم السابع أن أسباب انخفاض سعر كرتونة البيض يرجع إلى تراجع الطلب بعد الإقبال الكبير خلال شهر رمضان، إضافة إلى انخفاض طلب المطاعم وهذه طبيعى نظرا إلى للإجراءات الاحترازية من الدولة، وأيضا توقف العمل بالفنادق حيث أنها تمثل احد الأسواق الرئيسية لمبيعات البيض، وأيضا عدم عودة المدارس، وقلة أعداد المصيفين بسبب الإجراءات الاحترازية .

وأكد السيد أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح السيد أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمإلى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع ، قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس، مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى تضاف إلى إجمإلى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.