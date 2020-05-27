شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار في ظلال التفاؤل حيال إعادة فتح العديد من الاقتصاديات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً في ظلال تسعير الأسواق لإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية والآمال في التوصل للقاح لفيروس كورونا في وقت لاحق من هذا العام.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.18% لتتداول عند مستويات 34.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 34.14$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 34.35$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.39% لتتداول عند 36.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 35.93$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 36.17$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 99.16 مقارنة بالافتتاحية عند 99.01، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40 مقابل 53 في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رفع حالة الطوارئ في أخر خمسة مقاطعات في بلاده من أصل الـ47 مقاطعة، موضحاً أن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية وثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً تمكنت من السيطرة على وياء الفيروس التاجي، ومضيفاً أن منع انتشار العدوي أثناء إعادة تشغيل الاقتصاد يعد تحدي صعب وأنه هناك احتمالية لإعادة فرض حالة الطوارئ إذا ما انتشرت العدوي بالفيروس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا يوم الاثنين أعلن شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدأها أول دراسة بشرية على لقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو، ما عزز الآمال في التوصل للقاح للفيروس في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 5.41 مليون ولقي 343,562 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن كون تحسن الطلب على النفط وبالأخص من قبل الصين والهند سيقدم الدعم لأسعار النفط والتي تأثرت سلباً بتداعيات تفشي كورونا، مع تطرقه لكون أسواق النفط تشهد العودة للتوازن في الوقت الراهن مدعومة بتحسن الطلب العالمي، ويذكر أن المزروعي أعلن مسبقاً أن بلاده ستخفض إنتاجها بواقع 100 ألف برميل يومياً خلال حزيران/يونيو القادم.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 21 منصة لإجمالي 237 منصة، لتعكس عشر تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 451 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ تموز/يوليو 2009 مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بنحو الثلثين في نحو شهرين.