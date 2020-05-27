شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل على تباين في الأداء مع إخماد التوترات بين واشنطون وبكين لمعنويات المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشر الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء مع إخماد التوترات بين واشنطون وبكين لتفاؤل الأسواق بإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية.

هذا وقد تابعنا كشف البنك المركزي النيوزيلندي عن التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي والذي تطرق لكون الاستقرار المالي في وضع متين للتغلب على التأثير الاقتصادي الكبير الناجم عن فيروس كورونا، مع تسليط الضوء على مرونة النظام المصرفي في نيوزيلندا ودوره في دعم الاقتصاد، ولكن المخاطرة كثيرة وخسائر الوظائف وخسائر القروض أمر لا مفر منه للأسف.

وتلى ذلك شهادة محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور حيال التقرير أمام لجنة المالية والإنفاق في ويلينغتون والذي نوه لكون جزء كبير من التحدي الاقتصادي لا يزال قائم وأنه يرى مجال أوسع لزيادة المصارف للإقراض، ويذكر أنه أعرب مؤخراً عن كون المركزي النيوزيلندي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته أنه لا يتعين استخدام كافة أداوت السياسة النقدية في الوقت الراهن.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه سيعلن عن رد إدارته على تصرفات الصين بحلول نهاية الأسبوع، وتطرقت بعض التقرير لكون واشنطون تدرس فرض عقوبات على المسئولين الصينيين وأن وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تفرض ضوابط على المعاملات وتقوم بتجميد أصول المسئولين والشركات الصينية لتطبيق بكين قانون الأمن القومي الجديد والذي يحد من حقوق وحريات مواطني مدينة هونج كونج.

ويذكر أن البرلمان الصيني مرر الجمعة الماضية مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني الذي يستمر حتى 28 من أيار/مايو والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري للعنف آنذاك، ما أثار المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

ونود الإشارة، لكون مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، ووفقاُ لوكالة رويترز الإخبارية فقد احشدت الإدارات الحكومية في مدينة هونج كونج وراء خطط بكين وجاء ذلك عقب خروج الألف إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح رئيس الأمن في مدينة هونج كونج جون لي الأحد الماضي بأن "الإرهاب" ينمو في المدينة وأن الأنشطة التي تضر بالأمن القومي أصبحت أكثر انتشاراً، وتلى ذلك، تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين أيضا الأحد الماضي والتي أعرب من خلالها أنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.

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وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين الأحد بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، ويذكر أن مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الأولى الموقع مع واشنطون.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رفع حالة الطوارئ في أخر خمسة مقاطعات في بلاده من أصل الـ47 مقاطعة، موضحاً أن اليابان تمكنت من السيطرة على وياء الفيروس التاجي، ومضيفاً أن منع انتشار العدوي أثناء إعادة تشغيل الاقتصاد يعد تحدي صعب وأنه هناك احتمالية لإعادة فرض حالة الطوارئ من جديد إذا ما انتشرت العدوي بالفيروس القاتل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا يوم الاثنين أعلن شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدأها أول دراسة بشرية على لقاحها التجريبي ضد كورونا وأنها تتوقع نتائج أولية حيال السلامة واستجابات المناعة في تموز/يوليو، ما عزز الآمال في التوصل للقاح للفيروس في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 5.41 مليون ولقي 343,562 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.23% ليربح 3.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,538.20، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.02% ليخسر 4.94 نقطة ويصل إلى المستوى 21,266.23.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.37% ليخسر 14.23 نقطة ويصل إلى المستوى 3,858.54، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 5.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,841.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ بنسبة 0.47% ليخسر 111.01 نقطة ويصل إلى المستوى 23,273.65، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.15% ليربح 3.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,032.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.51% ليربح 55.36 نقطة ويصل إلى المستوى 10,970.10، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 15.65 نقطة ويصل إلى المستوى 5,795.70.