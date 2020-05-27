شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي عقب الكشف عن تقرير الاستقرار المالي للمركزي النيوزيلندي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 12 آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن تقرير الاستقرار المالي والذي تله شهادة محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور حيال التقرير أمام لجنة المالية والإنفاق في البرلمان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 0.6186 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6199، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6180، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6204.

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هذا وقد تابعنا كشف البنك المركزي النيوزيلندي عن التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي والذي تطرق لكون الاستقرار المالي في وضع متين للتغلب على التأثير الاقتصادي الكبير الناجم عن فيروس كورونا، مع تسليط الضوء على مرونة النظام المصرفي في نيوزيلندا ودوره في دعم الاقتصاد، ولكن المخاطرة كثيرة وخسائر الوظائف وخسائر القروض أمر لا مفر منه للأسف.

وتلى ذلك شهادة محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور حيال التقرير أمام لجنة المالية والإنفاق في ويلينغتون والذي نوه لكون جزء كبير من التحدي الاقتصادي لا يزال قائم وأنه يرى مجال أوسع لزيادة المصارف للإقراض، ويذكر أنه أعرب مؤخراً عن كون المركزي النيوزيلندي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته أنه لا يتعين استخدام كافة أداوت السياسة النقدية في الوقت الراهن.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40 مقابل 53 في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.