شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مع تفاؤل حيال لقاح محتمل ضد كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية تطوير لقاح محتمل ضد "كورونا" مع إجراء الكثير من الدول والشركات والمراكز الطبية والبحثية تجارب أولية على أمصال واعدة.



وكشفت الحكومة الصينية عن أن نتائج التجارب الأولية التي تجريها على البشر بلقاح واعد ضد كورونا تعد مبشرة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين سجل 86.6 نقطة في مايو/أيار من 85.7 نقطة في أبريل/نيسان فيما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 82.3 نقطة.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 3.3% وأغلق عند 34.35 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 32.4 دولار.

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وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.8% مغلقا عند 36.17 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 2.1% (ما يعادل 530 نقطة) إلى 24995 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25176 نقطة وأقل مستوى عند 24781 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 9340 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9501 نقطة وأقل مستوى عند 9333 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 2991 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3021 نقطة وأقل مستوى عند 2988 نقطة.