شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق مرتفعة وسط أداء إيجابي من النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملاتت الثلاثاء مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع الطاقة في الأسواق العالمية مع التفاؤل المرتبطة بإعادة تشغيل الاقتصادات في عدد من الدول.



وطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جميع حاكم ومسؤولي الولايات في بلاده بضرورة إعادة فتح اقتصاداتها في أسرع وقت ممكن



ويريد "ترامب" وإدارته إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف نزيف الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية خاصة مع الاقتراب من تسجيل انكماش فصلي تاريخي في الربع السنوي الثاني.

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ومن شأن إعادة فتح الاقتصادات حول العالم دعم الطلب والإنفاق على السلع، كما أن انتعاش أسعار النفط يعني إقبال صناعة الإيثانول على شراء كميات من الذرة لمزجها مع الوقود في مصافي التكرير.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% إلى 3.19 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.23 دولار وأقل سعر عند 3.16 دولار.