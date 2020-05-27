شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض رغم إعلان الشركة فتح المزيد من متاجرها في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الثلاثاء على الرغم من إعلان الشركة أنها تخطط إعادة فتح المزيد من المتاجر التابعة لها في الولايات المتحدة في إطار تخفيف القيود من جانب المسؤولين بعد أسابيع طويلة من الإغلاق.



وكشفت الشركة الأمريكية أنها تنوي إعادة فتح وتشغيل العديد من متاجرها في الولايات المتحدة مشددة على أخذ كافة التدابير والحذر والإجراءات الوقائية منعا لإصابة أي من عملائها أو موظفيها بفيروس "كورونا".

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وذكرت "آبل" أنها بصدد إعادة فتح متاجرها في كل من "جورجيا" و"فلوريدا" و"كاليفورنيا" و"ميتشيجانن" و"كانساس" و"كنتاكي" و"ميزوري" و"تينيسي" و"نيومكسيكو" و"تكساس" و"أوهايو" و"بنسلفانيا" و"ساوث كارولاينا" و"نيفادا" و"أوريجون" و"فيرجينيا" و"أريزونا" و"ويسكونسن".



وأوضحت الشركة بأنها متلزمة بسلامة عملائها وزوارها من أجل الحفاظ على أقصى درجات الحيطة والحذر.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 316.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 324.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 316.5 دولار.