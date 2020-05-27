شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية المغاربية القابضة (GNAHC) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 55 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 56٫50 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم في الأجل القصير لاعادة اختبار مستوى الدعم 52 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.5 بينما مستوى المقاومة هو 56.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط