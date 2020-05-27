شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة التجارية العقارية (ALTIJARIA)يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 95٫50 فلس، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 93 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر مارس الماضي،كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الارتفاع لمستويات قد تصل الى 98 فلس كمستوى أول ثم 102 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 93 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 94.2 بينما مستوى المقاومة هو 96.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد