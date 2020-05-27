شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 2670 فلس، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق على المدى القصير، ملامسا بذلك خط الاتجاه الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة، قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 2500 فلس كمستوى أول ثم 2250 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2900 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,650 بينما مستوى المقاومة هو 2,690 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط