شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى بشكل طفيف للغاية مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 532 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 400 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 520 بينما مستوى المقاومة هو 540 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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